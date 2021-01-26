Gamze Özçelik: Bazı fotoğrafların hikayesi ayrı anlatılmalı

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Suriye’deki çocuklara yardım götürüyor.

Özçelik, önceki gün İdlib’te çocuklarla çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu yazdı:

"Bazı fotoğrafların hikayesi ayrı anlatılmalı bence. Bu yollara gönül vermiş belki yüzbinlerce kişiyiz. Ama bitmiyor. Yokluk, ihtiyaçlar, yalnızlık, savaş bitmiyor.. Kafasını kapıyorsun ayağı açık kalıyor, karnını doyuruyorsun birileri geliyor ailesinden koparıyor. Bitmiyor. Birlik olmadıkça, sesleri yetirince duyuramadıkça, bencillikten kurtulmadıkça, bizler sonuna kadar israfa devam ettikçe, çıkar ilişkileri sürdükçe de bitmeyecek. Her şey Allah'ın ‘ol ’ demesine bağlı iken büyük bir çoğumuz bu gidişle bize verilen sınavı verenlerden olamayacağız maalesef. Allah’ım hayırda yolumuzu açık eyle, ayaklarımızı her daim yolunda sabit kıl. Bize birlik beraberlik nasip eyle. Amin."



