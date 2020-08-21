Garajında servet yatıyor

Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla buluşan eski futbolcu, çıkışta 3 milyon TL değerinde Audi RS6 marka aracıyla dikkat çekti. Otomobil tutkusuyla bilinen Belözoğlu’nun garajında 3 milyon TL’lik Mercedes G63 cipi, 4 milyon TL’lik BMW M8 ve 1 milyon TL değerinde BMW X5 olduğu öğrenildi.