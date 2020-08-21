21.08.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Garajında servet yatıyor
Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı.
Emre Belözoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla buluşan eski futbolcu, çıkışta 3 milyon TL değerinde Audi RS6 marka aracıyla dikkat çekti. Otomobil tutkusuyla bilinen Belözoğlu’nun garajında 3 milyon TL’lik Mercedes G63 cipi, 4 milyon TL’lik BMW M8 ve 1 milyon TL değerinde BMW X5 olduğu öğrenildi.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.