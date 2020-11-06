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06.11.2020 - 07:00 |

Gastronomi mozaiği

Meri Çevik Simyonidis’in İstanbul Kokulu Mutfaklar serisinin ikinci kitabı ‘Bir Masalmış Geçen Yıllar’, Sander Yayınevi’nden çıktı.

Gastronomi mozaiği
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Meri Çevik Simyonidis’in İstanbul Kokulu Mutfaklar serisinin ikinci kitabı ‘Bir Masalmış Geçen Yıllar’, Sander Yayınevi’nden çıktı. İstanbul’a ait farklı renkleri bir araya getirip, herkesin kendi vizyonundan İstanbul’u anlattığı kitapta, aralarında CADDE yazarlarından Reha Arar’ın da bulunduğu yemek kültürüne damga vurmuş 32 İstanbul beyefendisi ile söyleşi yer aldı. Gastronomi mozaiği oluşturduklarını belirten Simyonidis, “Geçmişten günümüze özlenen tatlar ve sofralarla dolu hem gülümseten hem de duygulandıran bir İstanbul yolculuğuna çıkacaksınız. Alanında öncü bir çalışma oldu” dedi.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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