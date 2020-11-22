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22.11.2020 - 07:00 |

‘Gelenekselciyim’

Doğa Rutkay, TRT 2’de ekrana gelen ‘Film Gibi Hayatlar’ programına katıldı.

‘Gelenekselciyim’
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Doğa Rutkay, TRT 2’de ekrana gelen ‘Film Gibi Hayatlar’ programına katıldı. Oyuncu, Kerimcan Kamal’la evliliğinden ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye’yi geleneksel yollarla büyüttüğünü söyledi. Rutkay, “Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum” diye konuştu.

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