15.04.2020 - 14:25 |
Gelinim Mutfakta spor günleri - 3
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 503'üncü bölümünde; pilates hocası Tülay Soylu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.
Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!
'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de.