Gelinim Mutfakta spor günleri - 3

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de.