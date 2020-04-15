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15.04.2020 - 14:25 |

Gelinim Mutfakta spor günleri - 3

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 503'üncü bölümünde; pilates hocası Tülay Soylu, zorlu günlerde evde sağlıklı kalabilmemiz için basit hareketleri gelin ve kaynanalarla uygulamalı olarak gösterdi.

Gelinim Mutfakta spor günleri - 3

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

'Gelinim Mutfakta' yarışması, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.15'te Kanal D'de.

Fedon'dan balkon konseriSon dönemde birçok DJ ya da müzisyenin corona virüs günlerinde evine kapananlar için verdiği balkon konserlerine Fedon da katıldı. 73 yaşındaki şarkıcı, önceki gün güneşli havayı da fırsat bilip, çıktığı balkonunda komşularına müzik ziyafeti çekti.
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Cadde Yazarları

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