Genç sanata destek

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, Push Afrika Derneği’nin Kurucu Üyesi Monik İpekel, Seda Başbuğ ve Ebru Dinç’in kurucusu olduğu KEP Anaokulları’nı, yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün ziyaret etti. Kendi alanlarındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken dostlar, Afrikalı çocukların daha iyi şartlarda yaşamlarını ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için geliştirilebilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.