Gencebay parmağını kırdı

Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, “1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş” açıklamasını yaptı. Gencebay’ın parmağına atel takıldı.