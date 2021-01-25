MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gencebay parmağını kırdı
25.01.2021 - 07:00 |

Gencebay parmağını kırdı

Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.

Gencebay parmağını kırdı
ABONE OL

Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, “1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş” açıklamasını yaptı. Gencebay’ın parmağına atel takıldı.

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!

Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!

Son dakika - Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu!

Son dakika - Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu!

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet