25.01.2021 - 07:00 |
Gencebay parmağını kırdı
Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı.
Orhan Gencebay, Bebek’teki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek, sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre, “1.5 ay önce de aynı çukura düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş. Allah korumuş” açıklamasını yaptı. Gencebay’ın parmağına atel takıldı.