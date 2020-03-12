MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gençlere ilham oldu
12.03.2020 - 07:00 |

Gençlere ilham oldu

İlk Türk kadın emlak satış dünya şampiyonu Evrim Kırmızıtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin konuğu oldu.

Gençlere ilham oldu

İlk Türk kadın emlak satış dünya şampiyonu Evrim Kırmızıtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin konuğu oldu. İş insanı, ‘Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!’ mottosuyla düzenlenen ‘Different Futures Summit’ etkinliğinde, gençlerin kariyer planlamalarıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak, onlara fark yaratmaları için ilham verdi. Kırmızıtaş, “Adımı dünya birincisi olarak görmek, yeni başarılara yelken açmak için motive ediyor” diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tam not aldı

Tam not aldı

İkinci tanıtım

İkinci tanıtım

Rüya tatil

Rüya tatil

‘BENİ BU NOKTAYA TÜRK HALKI GETİRDİ’

‘BENİ BU NOKTAYA TÜRK HALKI GETİRDİ’

Sıradaki Haber