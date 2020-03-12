Gençlere ilham oldu

İlk Türk kadın emlak satış dünya şampiyonu Evrim Kırmızıtaş, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin konuğu oldu. İş insanı, ‘Bölümün Hayallerinin Önüne Geçmesin!’ mottosuyla düzenlenen ‘Different Futures Summit’ etkinliğinde, gençlerin kariyer planlamalarıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırarak, onlara fark yaratmaları için ilham verdi. Kırmızıtaş, “Adımı dünya birincisi olarak görmek, yeni başarılara yelken açmak için motive ediyor” diye konuştu.