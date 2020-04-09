MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri George ve Amal Clooney, corona virüs için bağış yaptı
09.04.2020 - 17:54 |

George ve Amal Clooney, corona virüs için bağış yaptı

Oyuncu George Clooney ve avukat eşi Amal Clooney, corona virüs ile mücadele için 1 milyon doları aşkın bağışta bulundu.

George ve Amal Clooney, corona virüs için bağış yaptı

İngiliz PA Ajansı’nın aktardığı habere göre çift, bağışlarıyla İngiltere’deki sağlık sistemi NHS’ye 300 bin dolar ayrılarak, İtalya’nın corona virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardia ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı yapılmasını istedi.

Çift ayrıca, George Clooney’nin de dahil olduğu Sinema ve Televizyon kuruluşuna ve SAG-AFTRA derneğine 250 bin dolar bağışladı.

Bruce Willis kızının saçlarını traş ettiHollywood yıldızı Bruce Willis, karantina günlerinde sık sık evden paylaşımda bulunuyor. Willis, bu kez kızı Tallulah Willis'in saçlarını keserken bir video paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Molatik'in #Evdekal konuğu Gökhan Türkmen oldu!

Molatik'in #Evdekal konuğu Gökhan Türkmen oldu!

Sinem Kobal giymediği kıyafetlerini bağışladı

Sinem Kobal giymediği kıyafetlerini bağışladı

Neslihan'ın tatlı ikramı olay oldu!

Neslihan'ın tatlı ikramı olay oldu!

Burak Akkul'dan güzel haber! 'Seni yendim corona'

Burak Akkul'dan güzel haber! 'Seni yendim corona'

Sıradaki Haber