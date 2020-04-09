George ve Amal Clooney, corona virüs için bağış yaptı

İngiliz PA Ajansı’nın aktardığı habere göre çift, bağışlarıyla İngiltere’deki sağlık sistemi NHS’ye 300 bin dolar ayrılarak, İtalya’nın corona virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardia ve Lübnan’da yoksullara gıda yardımı yapılmasını istedi.

Çift ayrıca, George Clooney’nin de dahil olduğu Sinema ve Televizyon kuruluşuna ve SAG-AFTRA derneğine 250 bin dolar bağışladı.