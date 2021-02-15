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15.02.2021 - 07:00 |

Gerçeklik algısı

6gen Bellek, bireyin gerçeklik algısı üzerinde medyanın etkisini, toplumsal belleğin yakın tarihle kurduğu ilişkiyi ve en temelde insanın dünya ve evrendeki yerini izleyicisiyle birlikte sorguluyor.

Gerçeklik algısı
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6gen Bellek, bireyin gerçeklik algısı üzerinde medyanın etkisini, toplumsal belleğin yakın tarihle kurduğu ilişkiyi ve en temelde insanın dünya ve evrendeki yerini izleyicisiyle birlikte sorguluyor. 365 altıgen tualin birleşmesiyle meydana gelen eserin ön yüzü, Fazilet Kendirci anlatımıyla, insanın bir damla sudan meydana gelmesi, gelişimi, başarılarının en doruk noktasına ulaşması ve zaman içinde gücünü yitirmesiyle birlikte tekrar bir damla ile bitişini temsil ediyor. Arka yüzünde ise, 2007-2012 yılları arasındaki haberler yer alıyor.

14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni14 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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