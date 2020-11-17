17.11.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
‘Gereken yapılıyor’
Çağla Şıkel, önceki gün kuaför çıkışı görüntülendi.
E-posta yoluyla tehdit mesajları alan model, “Tek başınıza gezmekten korkmuyor musunuz?” sorusuna, “O konuyla ilgili gereken yapılıyor. Çok üzerine konuşulacak, yorum yapılacak bir olay değil” yanıtını verdi.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.