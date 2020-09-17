17.09.2020 - 07:00 |
‘Gerekirse taviz veririm’
Gülben Ergen, önceki gün Animal Balloon Word Müzesi’ni ziyaret etti.
Gülben Ergen, önceki gün Animal Balloon Word Müzesi’ni ziyaret etti. Pandemi nedeniyle müzik sektörünün zor durumda olduğunu belirten şarkıcı, “Konserlerin durması, tiyatronun susması beni üzdü. Bu yaz üç konser verdim. Müzisyen arkadaşlarımı korumak benim görevim. Gerekirse kendi kazancımdan taviz veririm. Görünmeyen kahramanları ayakta tutmamız lazım” şeklinde konuştu.
Şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavga kamerada!Tuzla'da şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokakta çekim yapan Halil Sezai ve beraberindekiler, tartıştığı mahalle sakinini tekme tokat dövüyor.