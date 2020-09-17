‘Gerekirse taviz veririm’

Gülben Ergen, önceki gün Animal Balloon Word Müzesi’ni ziyaret etti. Pandemi nedeniyle müzik sektörünün zor durumda olduğunu belirten şarkıcı, “Konserlerin durması, tiyatronun susması beni üzdü. Bu yaz üç konser verdim. Müzisyen arkadaşlarımı korumak benim görevim. Gerekirse kendi kazancımdan taviz veririm. Görünmeyen kahramanları ayakta tutmamız lazım” şeklinde konuştu.