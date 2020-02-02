Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan ve 1990’lara damgasını vuran ‘Friends’in etkisi, devam ediyor. Başrolünde Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry’nin yer aldığı yapım, altı arkadaşın hayatını esprili bir dille anlatıyor. Hikayesiyle herkesi kendine çeken projenin yıllardır aynı kadroyla yeniden çekilmesi isteniyor. Dizinin tekrar başlayacağına dair söylentilerin alevlendiği sırada başrollerden Schwimmer, The Guardian’a konuştu.









‘Friends’in yeniden çekilmeyeceğini anlatan oyuncu, “Herkesin farklı kariyer planları göz önüne alındığında, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Para için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şimdiye kadar gelen tüm teklifler çok saçmaydı. Herkes istiyor diye geri dönmeyeceğiz. Bu muhteşem diziye gölge düşürmek istemeyiz!” sözleriyle şaşırttı. Ekip, geçtiğimiz ay bir araya gelmiş ve yemek yemiş, o anları ise Aniston sosyal medya hesabından paylaşmıştı.