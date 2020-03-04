Geri sayım başladı

Rasim Öztekin, Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas, Yeşim Alıç, Zümra Atalay ve Ufuk Meriç’in başrolünü paylaştığı ‘Dijital Esaret’, 10 Nisan’da beyazperdede olacak. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı, Bodrum Çökertme’de özel olarak hazırlanan platoda çekilen proje, doğal güzellikleriyle de adından söz ettirecek.