Geri sayım başladı

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26.08.2020 - 07:00 |

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Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı.

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Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda, bu yıl dijital oylama da yapılacak. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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