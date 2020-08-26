Geri sayım başladı

Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncü kez düzenlenecek Altın Güvercin Beste Yarışması’na sayılı günler kaldı. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda, bu yıl dijital oylama da yapılacak. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin TL para ödülü verilecek.