Geri sayım başladı

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25.09.2020 - 07:00 |

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TRT ortak yapımcılığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ‘Muallim’, kasım ayında vizyona girecek

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TRT ortak yapımcılığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen ‘Muallim’, kasım ayında vizyona girecek. Filmin kadrosunda Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Yiğit Çelebi ve Barış Hayta gibi isimler yer alıyor. Proje, Osmanlı döneminde devlet tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikayesini konu alıyor.

 

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