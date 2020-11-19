Geri sayım başladı

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19.11.2020 - 07:00 |

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Ressam Pınar Tunç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini ‘Home Coming-Yuvaya Dönüş’ sergisiyle gün yüzüne çıkarıyor.

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Ressam Pınar Tunç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini ‘Home Coming-Yuvaya Dönüş’ sergisiyle gün yüzüne çıkarıyor.
5 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında Arnavutköy Art Gallery Istanbul’da sanatseverlerle buluşacak sergi, sanatçının Hint Okyanusu’ndaki La Réunion adasında geçirdiği beş yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü merkeze alıyor.

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