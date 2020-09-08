Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Gerzek Şaban filmi kaç yılında çekildi?

Gerzek Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal, Nejat Gürçen, Reha Yurdakul gibi birbirinden usta isimlerinde yer aldığı Gerzek Şaban filminde Osman ünlü bir mafya babası olan Seyfi'ye olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Seyfi ve Osman'ın birbirlerine olan benzerliklerinden haberleri yoktur. Figüran olarak hayatını kazanan Osman'ın hayatı bir gün arkadaşları ile gazinoya gitmesi ile değişecektir.

Gazino sahibi Seyfi'ye çok benzeyen Osman'ın haraç almaya geldiğini düşünür ve büyük bir miktar olan haracı Osman'ın eline sayar. Osman'ın aldığı paralar Seyfi'nin yeraltı dünyasındaki işlerini alt üst edecektir. İşte Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Gerzek Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.

Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.

Filmin adı Gerzek Şaban olmasına rağmen film içinde Şaban diye bir film karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Osman / Seyfi

Yadigar Ejder - Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal - Rejisör

Nejat Gürçen - Hamdi

Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas

Muhteşem Durukan - Konyakçı

Arap Celal - Arap Celal

Ülkü Özen - Lale