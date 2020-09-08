Gerzek Şaban oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Gerzek Şaban filmi konusu?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak olan Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mafya babası Seyfi'ye olan benzerliği ile dikkat çeken Seyfi bekçiliğin yanı sıra figüran olarak rol kapma peşinde olan biridir. Bir gün arkadaşları ile birlikte gazinoya gitmesi ile hayatı değişen Osman'ın peşine ikizi kadar kendisine benzeyen Seyfi düşecektir. Osman'ı Seyfi zanneden ve ona sağlam bir ders veren mafya babalarının hakkından gelecek olan isim yine Osman olacaktır. İşte Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Gerzek Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Yadigar Ejder, Rıza Pekkutsal, Nejat Gürçen, Reha Yurdakul gibi birbirinden usta isimlerinde yer aldığı Gerzek Şaban filminde Osman ünlü bir mafya babası olan Seyfi'ye olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Seyfi ve Osman'ın birbirlerine olan benzerliklerinden haberleri yoktur. Figüran olarak hayatını kazanan Osman'ın hayatı bir gün arkadaşları ile gazinoya gitmesi ile değişecektir.
Gazino sahibi Seyfi'ye çok benzeyen Osman'ın haraç almaya geldiğini düşünür ve büyük bir miktar olan haracı Osman'ın eline sayar. Osman'ın aldığı paralar Seyfi'nin yeraltı dünyasındaki işlerini alt üst edecektir. İşte Gerzek Şaban filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Gerzek Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1980 yapımı Türk filmi.
GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU
Kemal Sunal'ın birbirine benzeyen iki kişiyi, ünlü bir mafya babası (Seyfi), filmlerde figüranlık yapan saf bir delikanlıyı (Osman) canlandırdığı filmde, bu benzerlik nedeniyle birçok gülünç olay yaşanır.
Osman sevdiği kızla evlenmek isteyen saf bir figürandır. Çalıştığı filmlerin setlerinde ortalığı birbirine katmaktadır, Seyfi ise yeraltı dünyasının ünlü babasıdır. Bir gün Osman mahalledeki arkadaşlarıyla gazinoya gider, gazino sahipleri onu mafya babası Seyfi sanarak ona haraç verirler. Düşman olduğu diğer mafya babalarıyla mücadele eden Seyfi'yle, mahallesini hacizden kurtarmaya çalışan Osman'ın hayatları tesadüfen birbirine karışır.
Filmin adı Gerzek Şaban olmasına rağmen film içinde Şaban diye bir film karakterinin olmadığı Gerzek Şaban filmi, Kemal Sunal-Natuk Baytan filmlerinin tipik örneklerinden biridir. Film büyük ölçüde Zekeriyaköy'de çekilmiştir.
GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal - Osman / Seyfi
Yadigar Ejder - Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal - Rejisör
Nejat Gürçen - Hamdi
Reha Yurdakul - Mafya şefi Abbas
Muhteşem Durukan - Konyakçı
Arap Celal - Arap Celal
Ülkü Özen - Lale