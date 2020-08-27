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27.08.2020 - 07:39 |

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor

Şarkıcı Zayn Malik ile ilk bebeklerini bekleyen model Gigi Hadid, büyüyen karnını gözler önüne serdi. Kız bebek bekleyen Hadid'in paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor
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ABD'li model Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Sonbaharda kızını dünyaya getirecek olan Hadid, karnı burnunda pozlar verdi.

Hamilelik fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Gigi Hadid, bu kareyi "Melek yetiştirmek" notu ile yayınladı.

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor

Geçtiğimiz ayın 26'sında çekilen pozlarına, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajı yazmayı da ihmal etmedi. Gigi Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden iyi niyet mesajları ve beğeni yağdı.

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Gigi Hadid karnını gösterdi

Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz haftalarda şimdiye kadar hamilelik pozlarını neden paylaşmadığını açıklayarak, "Gebeliğim dünyadaki en önemli şey değil. Paylaşmam gerektiğini düşünmüyorum. Corona virüs salgını nedeniyle insanlar ölüyor. Ayrıca ırkçılık meselesi var. Sosyal medya bunlar için kullanılmalı" demişti.

Gigi Hadid anne olmak için gün sayıyor

İlk kez annelik duygusunu yaşayacak olan model, bu süreçte hamilelik günlüğü tuttuğunu da dile getirmişti.

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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Cadde Yazarları

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