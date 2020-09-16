Gökçe Bahadır: Dikkat ve kurallara uymak çok önemli

Akşam sakin saatlerde alışverişe çıkan Gökçe Bahadır, tek başına mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sade giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu, aracını beklerken gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Gökçe Bahadır, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Dikkat ve kurallara uymak çok önemli. Elimden geldiğince kurallara uymaya çalışıyorum. Gün boyu dışarıdasınız, lütfen siz de kendinize çok dikkat edin" dedi.