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HaberlerMagazin Haberleri Gökçe Bahadır: Dikkat ve kurallara uymak çok önemli
16.09.2020 - 12:07 |

Gökçe Bahadır: Dikkat ve kurallara uymak çok önemli

Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Gökçe Bahadır: Dikkat ve kurallara uymak çok önemli
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Akşam sakin saatlerde alışverişe çıkan Gökçe Bahadır, tek başına mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Sade giyim tarzı ile dikkat çeken oyuncu, aracını beklerken gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

Gökçe Bahadır, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Dikkat ve kurallara uymak çok önemli. Elimden geldiğince kurallara uymaya çalışıyorum. Gün boyu dışarıdasınız, lütfen siz de kendinize çok dikkat edin" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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