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13.02.2021 - 07:00 |

Gökcisimleri üzerine!

Arter Koleksi-yonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği ‘Gökcisimleri Üzerine’ başlıklı grup sergisinin kitabı, Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu.

Gökcisimleri üzerine!
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Arter Koleksi-yonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği ‘Gökcisimleri Üzerine’ başlıklı grup sergisinin kitabı, Arter Yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. ‘Arter Arka Plan’ başlıklı yayın dizisinin üçüncü eseri olarak yayımlanan ve sergiyle aynı ismi taşıyan kitapta, eserlerin arka planındaki düşünceler, Güler’in sergiyi kurgulama süreci ve bu yayın için üretilmiş yeni çalışmalar yer alıyor. Eser, salı-cuma günleri, 11.00 ve 17.00 saatleri arasında Arter Kütüphanesi’nde yakından incelenebilir.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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