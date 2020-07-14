Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Fubolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için 17 bin dolara özel jet kiralamış ve gündem olmuştu. Kendini çıkardığı markasına veren ve işleriyle yoğun olan Ciğerci son dönemde Bodrum'da vakit geçiriyordu.

İş yoğunluğu sebebiyle İstanbul'a dönen ünlü çift tatilde bol bol stres attı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu.

"TARİFİ YOK AŞK'IN"

Futbolcu Gökhan Çıra eşiyle öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok AŞK’ın" notuyla paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra, gönderisini yoruma kapadı.

Çıra daha sonra da Fenerbahçe formasıyla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Galatasaray altyapısında yetişen Tuzlasporlu Gökhan Çıra sık sık Fenerbahçe paylaşımı yapıyor.