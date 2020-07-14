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14.07.2020 - 11:47 |

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Selin Ciğerci, corona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitmişti. Çıra, Ciğerci ile beraber öpüşürken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz
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Fubolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için 17 bin dolara özel jet kiralamış ve gündem olmuştu. Kendini çıkardığı markasına veren ve işleriyle yoğun olan Ciğerci son dönemde Bodrum'da vakit geçiriyordu.

İş yoğunluğu sebebiyle İstanbul'a dönen ünlü çift tatilde bol bol stres attı. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci aşklarıyla da gündem oldu.

"TARİFİ YOK AŞK'IN"

Futbolcu Gökhan Çıra eşiyle öpüşürken çekilen bir pozunu "Tarifi yok AŞK’ın" notuyla paylaştı. Paylaşımına sarı lacivert kalp koyan Çıra, gönderisini yoruma kapadı.

Çıra daha sonra da Fenerbahçe formasıyla çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı. Galatasaray altyapısında yetişen Tuzlasporlu Gökhan Çıra sık sık Fenerbahçe paylaşımı yapıyor.

Gökhan Çıradan Selin Ciğerciyle dudak dudağa poz

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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