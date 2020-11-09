MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gökhan Göz yardıma koştu
09.11.2020 - 07:00 |

Gökhan Göz yardıma koştu

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz’ün, İzmir’deki depremde mağdur olan yardıma muhtaç birçok aileye gıda ve tekstil yardımında bulunduğu ortaya çıktı

Gökhan Göz yardıma koştu
ABONE OL

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz’ün, İzmir’deki depremde mağdur olan yardıma muhtaç birçok aileye gıda ve tekstil yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Bizzat İzmir’e giderek yardımda bulunan iş insanı, “Yardım, sosyal medyaya telefon yazmakla olmaz. Kimse karnını telefonla doyuramaz” diye konuştu.

Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yazarlık daha zor’

‘Yazarlık daha zor’

Deneyimlerini anlattı

Deneyimlerini anlattı

Düet sürprizi!

Düet sürprizi!

Sanat günü

Sanat günü

Sıradaki Haber