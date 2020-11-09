Gökhan Göz yardıma koştu

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz’ün, İzmir’deki depremde mağdur olan yardıma muhtaç birçok aileye gıda ve tekstil yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Bizzat İzmir’e giderek yardımda bulunan iş insanı, “Yardım, sosyal medyaya telefon yazmakla olmaz. Kimse karnını telefonla doyuramaz” diye konuştu.