09.11.2020 - 07:00 |
Gökhan Göz yardıma koştu
Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz’ün, İzmir’deki depremde mağdur olan yardıma muhtaç birçok aileye gıda ve tekstil yardımında bulunduğu ortaya çıktı
Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz’ün, İzmir’deki depremde mağdur olan yardıma muhtaç birçok aileye gıda ve tekstil yardımında bulunduğu ortaya çıktı. Bizzat İzmir’e giderek yardımda bulunan iş insanı, “Yardım, sosyal medyaya telefon yazmakla olmaz. Kimse karnını telefonla doyuramaz” diye konuştu.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.