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22.01.2021 - 11:38 |

Gökhan Keser'den menajeri ile klip alışverişi

Hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Gökhan Keser, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Gökhan Keser'den menajeri ile klip alışverişi
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Menajeri ile birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezdiği sırada gazetecilere poz veren Gökhan Keser, ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Yeni şarkısının heyecanını yaşadığını belirten Keser, "Yeni bir şarkı yapıyorum. Stüdyodan geldik, tamamen kaydımız bitti. Şimdi ise menajerimle birlikte şarkımın klibi için kostüm bakmaya geldik." dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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