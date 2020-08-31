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31.08.2020 - 11:41 |

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Şarkıcı Gökhan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iki sene önce hayatını kaybeden babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin
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2018 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıkan Gökhan Özen, burada performans sergilerken 78 yaşındaki makine yüksek mühendesi babası Osman Nuri Özen’in beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini öğrenmişti.

Özen, babasının vefatının ikinci yılında, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının bir fotoğrafını paylaşan Özen, "Allah senden razı olsun aslan babam. Tek başına çalıştın, yedirdin okuttun. Boğazımızdan bir lokma haram geçirmedin. İlgini, sevgini, vaktini, bilgini eksik etmedin. Hayvanları sevdin, insanları sevdin, doğayı sevdin. Ardından herkes aynı şeyleri söyledi. Herkese adamlık dersi verdin ve gittin. Seni çok özlüyorum, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Gökhan Özen: Herkese adamlık dersi verdin ve gittin

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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