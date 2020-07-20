20.07.2020 - 07:00 |
Gökhan Tepe'nin hayali gerçek oldu
Şarkıcı Gökhan Tepe, Kanal D’de ekrana gelen Ercan Saatçi’nin sunduğu ‘Çok Akustik’ programına konuk oldu.
Gökhan Tepe, Kanal D’de ekrana gelen Ercan Saatçi’nin sunduğu ‘Çok Akustik’ programına konuk oldu.
Demet Akalın’dan Ebru Gündeş’e kadar birçok sanatçıya beste veren şarkıcı, “Bunlar benim hep hayalimdi, daha ortaokul ve lise yıllarında beste yapmaya başladım. Herkesin bir hayali olmalı, benim buydu. Gerçekleşmesi için çok çalıştım” dedi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.