Gökhan Tepe'nin hayali gerçek oldu

Gökhan Tepe, Kanal D’de ekrana gelen Ercan Saatçi’nin sunduğu ‘Çok Akustik’ programına konuk oldu.

Demet Akalın’dan Ebru Gündeş’e kadar birçok sanatçıya beste veren şarkıcı, “Bunlar benim hep hayalimdi, daha ortaokul ve lise yıllarında beste yapmaya başladım. Herkesin bir hayali olmalı, benim buydu. Gerçekleşmesi için çok çalıştım” dedi.