MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Gökhan Tepe'nin hayali gerçek oldu
20.07.2020 - 07:00 |

Gökhan Tepe'nin hayali gerçek oldu

Şarkıcı Gökhan Tepe, Kanal D’de ekrana gelen Ercan Saatçi’nin sunduğu ‘Çok Akustik’ programına konuk oldu.

Gökhan Tepe'nin hayali gerçek oldu
ABONE OL

Gökhan Tepe, Kanal D’de ekrana gelen Ercan Saatçi’nin sunduğu ‘Çok Akustik’ programına konuk oldu.

Demet Akalın’dan Ebru Gündeş’e kadar birçok sanatçıya beste veren şarkıcı, “Bunlar benim hep hayalimdi, daha ortaokul ve lise yıllarında beste yapmaya başladım. Herkesin bir hayali olmalı, benim buydu. Gerçekleşmesi için çok çalıştım” dedi.

Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süperstar gecesi

Süperstar gecesi

Sörf zamanı

Sörf zamanı

Özlem giderdiler

Özlem giderdiler

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

BEYAZ ATLI PRENSİNİ BEKLİYOR

Sıradaki Haber