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15.08.2020 - 17:44 |

Gökhan Türkmen'den sosyal mesafeli konser

Şarkıcı Gökhan Türkmen, geçtiğimiz akşam Aqua Florya'da bir mekanda sevenleri ile bir araya geldi.

Gökhan Türkmen'den sosyal mesafeli konser
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Son şarkısı ' Deli'nin yanı sıra 'Büyük İnsan', 'İhtimaller Perisi' gibi şarkılarını seslendiren Gökhan Türkmen, duygusal şarkılarıyla sevenlerini hüzünlendirdi. Türkmen, akustik performansıyla da dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, "Dünyanın zor günlerden geçtiği bu süreçte, alınan tedbirlerle sizlerle birlikte olmak, yeniden birlikte şarkılar söyleyebilmek çok güzel. Tüm tedbirlere ve sosyal mesafeye uyarak beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel görünüyorsunuz, inşallah hep birlikte her şeyin üstesinden gelip, doya doya sarılabileceğimiz günlere kavuşacağız. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat boyunca konser veren Gökhan Türkmen'i, şarkılarına eşlik eden hayranlarını ayakta alkışladı.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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