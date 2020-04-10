Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim

Instagram hesabında geçmişte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Göksel, “Dün akşam yarının perşembe olduğuna emindim. Yeni hayat koşturmayınca günler de pek fark etmiyor” dedi.

Paylaştığı fotoğrafın Fas’ta çekildiğini belirten şarkıcı, “O uzun yollara bir daha ne zaman düşeriz bilemem. Şimdi evimizdeki yolculuğumuz çok daha derin” ifadelerini kullandı.