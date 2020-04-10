10.04.2020 - 12:21 |
Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Göksel, corona virüsten korunmak için evinden çıkmıyor. Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında günleri karıştırdığını belirtti.
Instagram hesabında geçmişte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Göksel, “Dün akşam yarının perşembe olduğuna emindim. Yeni hayat koşturmayınca günler de pek fark etmiyor” dedi.
Paylaştığı fotoğrafın Fas’ta çekildiğini belirten şarkıcı, “O uzun yollara bir daha ne zaman düşeriz bilemem. Şimdi evimizdeki yolculuğumuz çok daha derin” ifadelerini kullandı.