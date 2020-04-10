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10.04.2020 - 12:21 |

Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Göksel, corona virüsten korunmak için evinden çıkmıyor. Şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altında günleri karıştırdığını belirtti.

Göksel: Yarının perşembe olduğuna emindim

Instagram hesabında geçmişte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Göksel, “Dün akşam yarının perşembe olduğuna emindim. Yeni hayat koşturmayınca günler de pek fark etmiyor” dedi.

Paylaştığı fotoğrafın Fas’ta çekildiğini belirten şarkıcı, “O uzun yollara bir daha ne zaman düşeriz bilemem. Şimdi evimizdeki yolculuğumuz çok daha derin” ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (10 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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