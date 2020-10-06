Göksel'den plaj pozları

Karantina günlerini Muğla'da bir köy evinde geçiren şarkıcı Göksel, Instagram'dan gündelik hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Henüz tatilini bitiremeyen güzel şarkıcı, son olarak deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Plajda yanına gelen köpekle poz veren Göksel, fotoğraflarına "Yeni hafta kadrajıma giren bu beyefendi gibi tatlı tesadüflerle geçsin" notunu düştü. Şarkıcının bu karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.