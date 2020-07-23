Golf tutkusu

İstanbul’un doğasına eşsiz bir deneyim kazandıran, temiz havayla sporun iç içe olduğu Demirören Holding bünyesindeki Kemer Country Club, golf tutkunlarını bir araya getirdi. 7’den 70’e büyük rağbet gören golf sahasında profesyoneller, 18 delikli sahanın tadını yaşarken, bu spora gönül veren gençler ve adaylar da muhteşem doğanın ortasında golf tutkusunu doyasıya yaşadı. Kemer Country Club bünyesindeki etkinlikler, saymakla bitmiyor. Türkiye’nin tanınmış golf kulübünün yanı sıra Balkanlar’ın en büyük maneji Atlı Spor Kulübü, Tenis Kulübü, doğa sporları, fitness ve basketbol sahaları, bünyesindeki üyeler ve değerli öğretmenileriyle spor meraklılarının vazgeçilmez adresi oluyor.