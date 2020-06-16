Gonca Vuslateri: Hala yaşam mücadelesi veriyoruz

Gonca Vuslateri, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre; maske takmayarak önlem almadığı görülen Vuslateri, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında artan vaka sayısına dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sosyal mesafeye de dikkat ettiğini söyledi.

Basın mensuplarının "Corona virüs nedeniyle kapanan tiyatrolarda işsiz insanlar var" sözleri üzerine Gonca Vuslateri, "Bu süreçte herkes zor günler geçirdi. Daha toplanıp ölen insanlar hakkında konuşamadık. Hala yaşam mücadelesi veriyoruz. Elbette ekonomik sıkıntılarımız olacak. Hayal ettiğimiz şeylere kavuşamadığımız için psikolojik olarak da etkileneceğiz. Olur böyle şeyler" ifadelerini kullandı.