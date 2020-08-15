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15.08.2020 - 09:56 |

Gonca Vuslateri hastane odasından paylaştı!

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve besin zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Gonca Vuslateri hastane odasından paylaştı!
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Normalleşme süreciyle birlikte yoğun bir tempo içerisine giren ve bazı tatil beldelerinde sahneye çıkarak şarkılar söyleyen Gonca Vuslateri, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla besin zehirlenmesi yaşadığını duyurdu.

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"TURP GİBİYİM AMA ÖDÜM PATLADI"
Hastane odasında çekilmiş bir karesini yayınlayan Vuslateri, "İşkembe mi? Oo ayak paça. Dur ya beyin de olsun derken... Zehirlenme sonrası hastanede geçirilen bir gece. Turp gibiyim maşallah ama ödüm de patladı! Çok sormuşsunuz zehirlenince ne oluyor diye swipe up (yukarı kaydırın)! Şaka şaka. Yemeğe içmeye dikkat! Maskesiz gezmeyin" ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri hastane odasından paylaştı


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Cadde Yazarları

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