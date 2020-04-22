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22.04.2020 - 09:19 |

Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur!

Karantina günlerini evde geçiren Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kedisi Tabu'nun rahatsızlandığını duyurmuştu. Vuslateri, kedisi için bir paylaşım daha yaptı.

Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimlerden biri olan Gonca Vuslateri, dün yaptığı bir paylaşımda kedisi Tabu’nun rahatsızlandığını duyurmuştu.

Bunun ardından hayranları, Tabu'nun durumunu merak edince, Vuslateri bir paylaşım daha yaptı. Oyuncu, kedisi için şöyle dedi:

“Güzel Tabu'm, iyileş ne olur, hiç hazır değilim.”

Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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