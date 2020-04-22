Gonca Vuslateri: Tabu iyileş ne olur!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimlerden biri olan Gonca Vuslateri, dün yaptığı bir paylaşımda kedisi Tabu’nun rahatsızlandığını duyurmuştu.

Bunun ardından hayranları, Tabu'nun durumunu merak edince, Vuslateri bir paylaşım daha yaptı. Oyuncu, kedisi için şöyle dedi:

“Güzel Tabu'm, iyileş ne olur, hiç hazır değilim.”