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05.01.2021 - 12:01 |

Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım

Geçtiğimiz aralık ayında aşklarını ilan eden Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık sonrası Gonca Vuslateri'den imalı paylaşım geldi.

Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım
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Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü.

Ayrılığın ardından birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakna ikilinin telefonlarını kapatması dikkat çekti. Gonca Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

Vuslateri, Instagram hesabında “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste’” yazılı bir paylaşım yaptı.

Gonca Vuslateriden dikkat çeken paylaşım

EVLİLİK KRİZİ AYRILIK GETİRDİ

Öte yandan birkaç hafta önce evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftten güzel oyuncu, sosyal medyadan “Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar” mesajını yayınlamıştı. İddialara göre; ilişkinin sonunu getiren de “evlilik krizi” oldu. Taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin “kesinlikle olmaz” tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

BU FOTOĞRAF YİNE GÜNDEM OLDU

Ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

Gonca Vuslateriden dikkat çeken paylaşım

    Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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    Cadde Yazarları

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