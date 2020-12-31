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31.12.2020 - 10:39 |

'Gönül Dağı' dizisinden kötü haber!

TRT 1 ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi yayın akışından kaldırıldı.

'Gönül Dağı' dizisinden kötü haber!
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İzleyenlerin memleket özlemini gideren dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek)  yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var. 

10 bölümü ile ekrana gelen diziden seyircisini üzecek kötü bir haber var.  2 Ocak Cumartesi günü 11. bölümünün yayınlanması beklenen Gönül Dağı dizisi ekrana gelmeyecek. TRT,  2 Ocak akşamı Tozkoparan İskender isimli başka bir dizisini yayınlayacak.

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