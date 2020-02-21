Gönülden destek

Erol Evgin, 1928 yılında Gazi MustafaKemal Atatürk’ün önerileriyle kurulan, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin kuruluşunun 92’nci yılı için hazırlanan kısa tanıtım filminin, kamu spotunun yüzü ve sesi oldu. Sanatçının, bağışçı olarak yer aldığı proje kapsamında, 10 öğrenciye üniversite birinci sınıftan, mezuniyetlerine kadar ‘TYSD Erol Evgin’ bursu verilecek.