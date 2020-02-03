Görkemli gece

Farnaz Salmani, 70’lerin, 80’lerin ve 90’ların kadın parti stilini yeniden yorumladığı Sonbahar/Kış 2020 Koleksiyonu’nu, Hangarist’de tanıttı. Gecede, yaşadığı döneme damga vuran, ikonik stilini cesur detaylarla birleştiren kadınların dünyasından ilham alan 32 tasarım görücüye çıktı. Çanta ile çorapların, koleksiyonun vintage ruhunu ve dönemin parti kadınının cesaretini, bir harmoni içerisinde sembolize ettiği parçalar, modaseverlerin beğenisini kazandı.