Floral Art, 31 Aralık’a kadar Floral Artisleri ve birbirinden özel tasarımlarıyla Metropol İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Aranjman çiçeklerle hazırlanmış dekoratif ürünlerden, el yapımı mumlara, kapı çelenklerinden yılbaşı ağaçlarına kadar birçok tasarımın yer aldığı görsel şölen, AVM’nin zemin katındaki alanda ziyaretçilerini bekliyor.