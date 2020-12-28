MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Görsel şölen
28.12.2020 - 07:00 |

Görsel şölen

Floral Art, 31 Aralık’a kadar Floral Artisleri ve birbirinden özel tasarımlarıyla Metropol İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Görsel şölen
ABONE OL

Floral Art, 31 Aralık’a kadar Floral Artisleri ve birbirinden özel tasarımlarıyla Metropol İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Aranjman çiçeklerle hazırlanmış dekoratif ürünlerden, el yapımı mumlara, kapı çelenklerinden yılbaşı ağaçlarına kadar birçok tasarımın yer aldığı görsel şölen, AVM’nin zemin katındaki alanda ziyaretçilerini bekliyor.

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Galatasaray Fatih Terim’siz de başarılı oldu!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Son dakika - Oğulcan Çağlayan'ın Yeşilçam'ı aratmayan Galatasaray'a geri dönüş hikayesi!

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Barış Akkiriş: "Sanal Oyunlar ile insanları eğlenceli bir dünyaya davet ediyoruz"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet