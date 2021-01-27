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HaberlerMagazin Haberleri 'Görüyorsunuz baba gibi baba'
27.01.2021 - 09:55 |

'Görüyorsunuz baba gibi baba'

Oğlu Güney’in bebek arabasını taşırken objektiflere takılan Sarp Apak, “Görüyorsunuz baba gibi baba” diyerek espri yaptı.

'Görüyorsunuz baba gibi baba'
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Sarp Apak, önceki akşam eşi Bengisu Uzunöz ve oğlu Güney’le Kuruçeşme’deki bir markette görüntülendi. Market çıkışı bebek arabasını katlayarak omzuna alırken görüntülenen oyuncu, “Görüyorsunuz baba gibi baba” diyerek poz verdi.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Apak, “Hafta sonu stokları bitirince yeni hafta için market alışverişi yaptık. Şu anda bir şey yapmıyoruz, gördüğünüz gibi ailecek takılıyoruz. Ama yakın zamanda bir projem başlayacak” şeklinde konuştu.

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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