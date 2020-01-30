Gözlerdeki ışıltı

Adem Kılıçcı ve Barış Murat Yağcı, Kızılay Urla Şubesi’nin Hakan Akkaya’yla yürüttüğü ‘Hayata Bağlan’ projesi kapsamında, otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklarla podyumda yürüdü. İkili, “Onların gözlerindeki ışıltıyı yakından görmek bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.