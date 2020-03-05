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05.03.2020 - 07:00 |

Güçlendİren İş bİrlİğİ

İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, tasarladığı ilk güneş gözlüğü koleksiyonu için, modadan ilham alan tasarım konseptini ve güçlendirici ruhunu tüm modellerine yansıtan Vogue Eyewear ile iş birliği yaptı.

Güçlendİren İş bİrlİğİ

İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, tasarladığı ilk güneş gözlüğü koleksiyonu için, modadan ilham alan tasarım konseptini ve güçlendirici ruhunu tüm modellerine yansıtan Vogue Eyewear ile iş birliği yaptı. Dünyaca ünlü yetenek, Sunglass Hut mağazalarından ulaşılabilen Millie Bobby Bown X Vogue Eyewear kapsül koleksiyonuyla ilgili, “Bu koleksiyon, en yeni trendler ne olursa olsun tüm genç kadınlara hitap edecek şekilde tasarlandı; üstelik herkesin kullanabilmesi için uygun fiyatlarla sunuluyor” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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