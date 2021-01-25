MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Güçler birleşti
25.01.2021 - 07:00 |

Güçler birleşti

Daha temiz bir çevre, çöpsüz sokaklar ve yaşanılabilir bir gezegene ulaşmak hedefiyle yola çıkan Çevre Dostu Yunuslar Derneği (ÇDYD); Beze Group ile güçlerini birleştirdi.

Güçler birleşti
ABONE OL

Daha temiz bir çevre, çöpsüz sokaklar ve yaşanılabilir bir gezegene ulaşmak hedefiyle yola çıkan Çevre Dostu Yunuslar Derneği (ÇDYD); Beze Group ile güçlerini birleştirdi. Beze Group Başkanı Bengü Bilik, “Avrupa Ekonomi Senatörü ve Alipour Group GmbH Yönetim Kurulu Başkanı İraj
Alipour, derneği kurarak ‘Çöpsüz Sokaklar’ sloganıyla çevrenin temiz tutulması konusunda çocuklarımızın eğitilmesine destek olmaktadır. Biz de grup olarak, bu misyonun medya iletişim ve marka stratejisini üstlendik” dedi.

24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni24 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!

Son dakika - Galatasaray'da Arda Turan'dan Babel'e teşekkür!

Son dakika - Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu!

Son dakika - Fenerbahçe'nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu!

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...

Son dakika - Başakşehir tersten tarih yazıyor! Korkutan tablo...

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Fenerbahçe'de gözler Szalai’de! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet