Güçler birleşti

Daha temiz bir çevre, çöpsüz sokaklar ve yaşanılabilir bir gezegene ulaşmak hedefiyle yola çıkan Çevre Dostu Yunuslar Derneği (ÇDYD); Beze Group ile güçlerini birleştirdi. Beze Group Başkanı Bengü Bilik, “Avrupa Ekonomi Senatörü ve Alipour Group GmbH Yönetim Kurulu Başkanı İraj

Alipour, derneği kurarak ‘Çöpsüz Sokaklar’ sloganıyla çevrenin temiz tutulması konusunda çocuklarımızın eğitilmesine destek olmaktadır. Biz de grup olarak, bu misyonun medya iletişim ve marka stratejisini üstlendik” dedi.