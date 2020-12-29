Gülben Ergen: Aldığımız geri dönüşler çok güzel

Hızlı adımlarda mağazaya giren Gülben Ergen, "25 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yeni albümümüzü yayınladık. Sonrasında aldığımız geri dönüşler ve tepkiler çok güzel. Gerçekten beni ciddi anlamda çok mutlu etti. 2020 yılının son günleri benim adıma çok güzel ve heyecan verici geçti diyebilirim" açıklamasında bulundu.