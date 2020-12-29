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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen: Aldığımız geri dönüşler çok güzel
29.12.2020 - 13:50 |

Gülben Ergen: Aldığımız geri dönüşler çok güzel

Geçtiğimiz günlerde yeni albüm çalışmasını sevenleriyle buluşturan Gülben Ergen, önceki gün geldiği Zorlu AVM'de görüntülendi.

Gülben Ergen: Aldığımız geri dönüşler çok güzel
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Hızlı adımlarda mağazaya giren Gülben Ergen, "25 Aralık'ta tüm dijital platformlarda yeni albümümüzü yayınladık. Sonrasında aldığımız geri dönüşler ve tepkiler çok güzel. Gerçekten beni ciddi anlamda çok mutlu etti. 2020 yılının son günleri benim adıma çok güzel ve heyecan verici geçti diyebilirim" açıklamasında bulundu.

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