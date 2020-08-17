17.08.2020 - 15:29 |
Gülben Ergen: En büyük servetim çocuklarım
Şarkıcı Gülben Ergen, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi’nin yaz sonu sayısının kapak konuğu oldu, dergiye özel açıklamalar yaptı.
Gülben Ergen, aile hayatı ve çocuklarıyla ilgili, "Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. 'Aman imajım şöyle görünür, böyle olur' diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı, "Zaten bir dernek başkanıyım, 40 anaokulu açmışız, her gittiğim programda, röportajlarımda çocuklardan bahsetmemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.