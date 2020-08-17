Gülben Ergen: En büyük servetim çocuklarım

Gülben Ergen, aile hayatı ve çocuklarıyla ilgili, "Hayattaki en büyük servetim çocuklarım. Onlar benim elim, kolum, bedenimin bir parçası. 'Aman imajım şöyle görünür, böyle olur' diye kendimi saçma sapan şekilde kısıtlamıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Zaten bir dernek başkanıyım, 40 anaokulu açmışız, her gittiğim programda, röportajlarımda çocuklardan bahsetmemem mümkün değil" ifadelerini kullandı.