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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen: Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum
03.03.2020 - 09:24 | | UMUT ÜNVER

Gülben Ergen: Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Bebek’teki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Gülben Ergen: Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum

Keyfinin yerinde olduğu görülen şarkıcı, "Spora gidiyorum" dedi. Demet Akalan’ın, ”Sanat camiasındaki dostluklar yalan" sözleri hatırlatılan Ergen, ”Tabii ki bir sürü dostluklar da var düşmanlıklar da var. Her meslek dalında var. Sanatçılara böyle denmesine ben üzülüyorum. Herkes kendi yaşadığıyla alakalı, insanı kırıyorlarsa, küstürüyorlarsa böyle düşünüp; böyle söylemiştir" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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