Gülben Ergen: Sanatçılara böyle denmesine üzülüyorum

Keyfinin yerinde olduğu görülen şarkıcı, "Spora gidiyorum" dedi. Demet Akalan’ın, ”Sanat camiasındaki dostluklar yalan" sözleri hatırlatılan Ergen, ”Tabii ki bir sürü dostluklar da var düşmanlıklar da var. Her meslek dalında var. Sanatçılara böyle denmesine ben üzülüyorum. Herkes kendi yaşadığıyla alakalı, insanı kırıyorlarsa, küstürüyorlarsa böyle düşünüp; böyle söylemiştir" şeklinde konuştu.