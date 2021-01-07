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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen ve Seda Sayan, 'Gelinim Mutfakta'da buluştu
07.01.2021 - 17:15 |

Gülben Ergen ve Seda Sayan, 'Gelinim Mutfakta'da buluştu

Şarkıcı Gülben Ergen, Kanal D ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı yarışma programı 'Gelinim Mutfakta’ya konuk oldu.

Gülben Ergen ve Seda Sayan, 'Gelinim Mutfakta'da buluştu
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Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Gülben Ergen’in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti, 'Gelinim Mutfakta’ programına damga vurdu. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oldu.

Gülben Ergen’in konuk olduğu bölüm, 8 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. 'Gelinim Mutfakta', hafta içi her gün yeni bölümleri ile Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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