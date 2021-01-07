Gülben Ergen ve Seda Sayan, 'Gelinim Mutfakta'da buluştu

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Gülben Ergen’in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti, 'Gelinim Mutfakta’ programına damga vurdu. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oldu.

Gülben Ergen’in konuk olduğu bölüm, 8 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. 'Gelinim Mutfakta', hafta içi her gün yeni bölümleri ile Kanal D’de.