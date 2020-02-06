Gülben Ergen'den 'Bu Benim Hayatım'

Gülben Ergen, kariyerinde önemli bir yeri olan Sezen Aksu parçaları 'Arka Sokaklar', 'Mış Gibi', 'Yani', 'İnsanlık Hali', 'Sandık Lekesi', 'İnfilak'tan sonra 'Bu Benim Hayatım' ile müzikseverlerle buluşuyor.

Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen, ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı.