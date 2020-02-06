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06.02.2020 - 15:23 |

Gülben Ergen'den 'Bu Benim Hayatım'

Hayatını sadece kendi iradesiyle, kendi ayakları üzerinde durarak yaşamaya karar veren bir kadının yol hikâyesini anlatan Gülben Ergen'in yeni şarkısı 'Bu Benim Hayatım'ın sözü ve müziği Sezen Aksu düzenlemesi, Taşkın Sabah imzası taşıyor.

Gülben Ergen'den 'Bu Benim Hayatım'

Gülben Ergen, kariyerinde önemli bir yeri olan Sezen Aksu parçaları 'Arka Sokaklar', 'Mış Gibi', 'Yani', 'İnsanlık Hali', 'Sandık Lekesi', 'İnfilak'tan sonra 'Bu Benim Hayatım' ile müzikseverlerle buluşuyor.

Kadın gücünün ve dayanışmasının önemini her fırsatta belirten Gülben Ergen, ilk kez bir kadın fotoğrafçı Lara Sayılgan ile çalıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Şubat 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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