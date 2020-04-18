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18.04.2020 - 13:29 |

Gülben Ergen'den Ebru Şallı’ya destek

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda kişi, Şallı'ya başsağlığı mesajlarını iletti ancak boşanması üzerinden çirkin yorumlar yazanlar da oldu. Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki gösterdi.

Gülben Ergen'den Ebru Şallı’ya destek

Gülben Ergen'in, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine."

Gülben Ergenden Ebru Şallı’ya destek

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın videosu duygulandırdı! "Ben anneme aşığım"Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars'ın vefatının ardından ortaya çıkan görüntüler izleyen herkesi duygulandırdı. Minik Pars, videoda "Ben anneme aşığım" diyor.
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Cadde Yazarları

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