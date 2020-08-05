Gülben Ergen’den maske uyarısı

Gülben Ergen, Instagram hesabından maske kullanımının önemine dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

Maskeli bir fotoğrafını yayınlayan Ergen, "Maskeni takmayı unutma. Sadece corona'ya değil, kötü söze de, kutulanmış paketlenmiş gıdalara da, dedikoduya da... Ağzından giren çıkanı, nefsini mikroptan virüsten ve her türlü zarardan koru” ifadelerini kullandı.