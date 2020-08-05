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HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen’den maske uyarısı
05.08.2020 - 11:38 |

Gülben Ergen’den maske uyarısı

Son zamanlarda açıklanan corona virüsü vakalarındaki artış dikkat çekerken, şarkıcı Gülben Ergen yaptığı bir paylaşımla maskenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Gülben Ergen’den maske uyarısı
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Gülben Ergen, Instagram hesabından maske kullanımının önemine dikkat çektiği bir paylaşımda bulundu.

Maskeli bir fotoğrafını yayınlayan Ergen, "Maskeni takmayı unutma. Sadece corona'ya değil, kötü söze de, kutulanmış paketlenmiş gıdalara da, dedikoduya da... Ağzından giren çıkanı, nefsini mikroptan virüsten ve her türlü zarardan koru” ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen’den maske uyarısı

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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